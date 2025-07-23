ИД «Республика Башкортостан» возглавит сотрудница администрации главы Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», генеральным директором АО «Издательский дом "Республика Башкортостан"», объединяющего государственные и муниципальные печатные издания, станет Зульфия Рахматуллина. Информацию подтвердили в региональном Агентстве по печати и СМИ, отметив, что госпожа Рахматуллина приступит к своим обязанностям 1 августа.

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Возглавлявший с 2021 года Дом печати Расул Сафаргалиев комментировать кадровые изменения отказался. По данным источников, он станет заместителем генерального директора.

Зульфия Рахматуллина в разное время работала в ВГТРК, а также в пресс-службе главы Башкирии. В последнее время отвечала за взаимодействие с институтами гражданского общества в управлении главы Башкирии по общественно-политическому развитию.

АО «Издательский дом "Республика Башкортостан"» до апреля этого года действовало как ГУП. 100% пакет акций принадлежит региональному министерству земельных и имущественных отношений. У АО 63 филиала в районах и городах республики.

Идэль Гумеров