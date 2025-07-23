В Самаре начальника отдела райадминистрации обвинили во взяточничестве

В Самаре в суд передано обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего начальника одного из отделов администрации Красноглинского района. Экс-чиновница обвиняется по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве», сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в августе 2023 года к чиновнице обратился знакомый с просьбой помочь в решении вопроса о переводе жилого помещения в категорию нежилого.

«Обвиняемая согласилась, потребовав передать 250 тыс. руб. для последующей передачи неназванному должностному лицу администрации»,— заявили в прокуратуре.

В момент получения денег женщина была задержана правоохранителями. Вскоре ее уволили в связи с утратой доверия.

Алексей Алексеев