Клиенты могут менять расходные лимиты по бизнес-картам в «Уралсиб Бизнес Онлайн»
Банк Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн». Теперь индивидуальные предприниматели или представители юрлица с правом подписи в интернет-банке – могут самостоятельно устанавливать или изменять расходные лимиты на операции с использованием бизнес-карт.
Лимиты на сумму операций в день или месяц можно установить (а также изменить) для снятия наличных в банкоматах, покупок в торговых точках или интернете, переводов на карты физлиц и юрлиц – в пределах максимальных дневных и месячных лимитов, предусмотренных тарифами клиента.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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