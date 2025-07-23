Редкую операцию новорожденному с пороком сердца провели в Нижнем Новгороде

В Научно-исследовательском институте — Специализированной кардиохирургической клинической больнице имени академика Б.А. Королева (НИИ СККБ) провели сложнейшую операцию новорожденному с пороком сердца на восьмые сутки жизни мальчика. Операция была плановой, так как критическую патологию выявили на 20 неделе беременности, рассказали в минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Операцию проводили при участии специалистов Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

Главврач нижегородского кардиоцентра Антон Максимов рассказал, что вмешательство требовало полного обездвиживания сердца и легких. На это время пациента подключили к аппарату искусственного кровообращения, а специальные растворы осуществляли питание сердца. «Нам было важно перенять опыт таких кардиоопераций — в них важна каждая деталь. Подчеркну: раньше подобные патологии у новорожденных были несовместимы с жизнью, а теперь мы умеем спасать таких детей»,— добавил он

Хирург НИИ СККБ Юрий Соболев сообщил, что спустя 12 дней ребенок находится в стабильном состоянии, его перевели в терапевтическую палату к маме. Послеоперационный период протекает гладко, пациент начал набирать вес.

Галина Шамберина