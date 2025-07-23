Жителям Челябинской области стали одобрять автокредиты на 9,3% чаще

В июне 2025 года банки выдали 2,5 тыс. автокредитов жителям Челябинской области. Это на 9,3% больше, чем в мае, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Россиянам в прошлом месяце одобрили 88,5 тыс. займов на машину. С мая показатель увеличился на 7,8%. Самый сильный рост выдачи автокредитов зафиксирован в Тульской области (+16,5%), Удмуртской Республике (+16,4%), а также в Кировской (+13,5%), Свердловской (+12,8%) и Тюменской с ХМАО и ЯНАО (+12,5%) областях. Единственным регионом, где уровень одобрения таких займов снизился, оказалась Белгородская область (-3,6%).

Как отмечают в НБКИ, сейчас выдача автокредитов стабилизировалась из-за выбора россиянами более дешевых машин и субсидирования ставок со стороны автопроизводителей. Но количество займов за каждый месяц 2025 года существенно ниже, чем за аналогичные периоды прошлого года. Помимо роста рыночных ставок и утилизационного сбора в 2024-м, на это повлияли макропруденциальные ограничения, по которым заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% автокредиты стали недоступны.

Виталина Ярховска