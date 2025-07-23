В Ульяновской области три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом

Смертельная авария произошла в Ульяновской области в среду, 23 июля. Происшествие случилось в Тереньгульском районе в 3:30 (MSK+1) на 253 км автодороги Подъезд к Ульяновску от трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полиция установила, что водитель микроавтобуса Hyundai H-1 не рассчитал скорость и врезался в стоящий на проезжей части автомобиль КамАЗ с прицепом под управлением мужчины 1976 года рождения. В результате ДТП три пассажира иномарки (мужчины) погибли на месте происшествия.

Установлено, что погибшие являются гражданами Таджикистана. Пять других пассажиров (двое мужчин, две женщины и один несовершеннолетний ребенок, девочка 2017 года рождения) госпитализированы с травмами.

Следственное подразделение МО МВД России «Сенгилеевский» возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Прокуратура начала проверку.

Георгий Портнов