В Тольятти ели у городской думы испытали серьезный стресс

В Тольятти городская дума совместно с Институтом экологии Волжского бассейна провела обработку елей на Центральной площади и на Аллее Славы для защиты от вредителей и влияния городской среды. Как пояснили экологи, голубые ели столкнулись с серьезным стрессом, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Не одно десятилетие ели были украшением Центральной площади, но в последние годы деревья стали увядать, хвоя пожелтела и осыпалась, в результате несколько сухих деревьев пришлось спилить для безопасности.

Специалисты Института экологии Волжского бассейна считают, что стресс у деревьев вызван, с одной стороны, вредителями, в частности, ложной щитовкой, с другой стороны, общим антропогенным воздействием городской среды. Деревья можно попробовать спасти путем борьбы с вредителем и параллельно принимая меры по повышению иммунитета растений.

Кроме обработки старых хвойных деревьев возле здания думы были высажены пять новых. Они также были обработаны, чтобы не допустить заражения.

Алексей Алексеев