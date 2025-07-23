Жительницу Нефтекамска оштрафовали за оскорбление судебного пристава

Мировой судья в Нефтекамске оштрафовал местную жительницу на 3 тыс. руб. за оскорбление судебного пристава (ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В отношении жительницы Нефтекамска было начато исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту. В ходе производства она направила в ведомство через Госуслуги заявление об отводе судебного пристава-исполнителя, в котором оскорбила должностное лицо нецензурными словами.

Венера Хисамова