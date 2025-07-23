Ушли, но хотят вернуться

В Нижнем Новгороде 23 июля прошло последнее плановое заседание городской думы. Депутаты оперативно рассмотрели более 20 вопросов, поздравили себя и друг друга с окончанием работы и разошлись. Теперь все вместе они соберутся, только если потребуется провести внеочередное заседание. Новые выборы в гордуму пройдут в сентябре и две трети депутатов нынешнего созыва надеются вновь оказаться среди победителей. О том, как начинал свою работу VII созыв нижегородской думы и как он ее закончил, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутаты покидают зал после последнего заседания созыва Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Первое заседание думы VII созыва в 2020 году проходило в условиях строгих карантинных мер Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты начали свою работу с выборов председателя Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (справа) и его заместитель Андрей Гнеушев в президиуме гордумы перед урной для голосования Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Первым председателем думы VII созыва стал директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын В 2024 году Олегу Лавричеву было предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении полномочий Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын После ареста Лавричева председателем думы выбрали Евгения Чинцова Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты и чиновники собираются на последнее заседание Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Карим Ибрагимов и Николай Сатаев приветствуют главу Автозаводского района Александра Нагина Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Николай Чернышов и Анна Татаринцева Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Заместитель председателя думы Евгений Костин Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Кирилл Лазорин и Карим Ибрагимов перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутат Жанна Скворцова Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин (справа) и глава администрации Автозаводского района Александр Нагин Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников (справа) общается с депутатом Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Увлеченные беседой депутаты Татьяна Дружинина (слева) и Оксана Смолина Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутат Михаил Рыхтик готовится к заседанию Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Руслан Станчев и Инна Ванькина Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Заместитель председателя городской думы Николай Сатаев (слева) во время исполнения гимна Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Последнее решение думы принято. В президиуме слева направо: председатель Евгений Чинцов, его заместители Евгений Костин и Николай Сатаев Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Валерий Скакодуб и Мария Кузнецова Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутат Владимир Аношкин покидает зал заседаний вместе с коллегами своего созыва Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 22 Депутаты покидают зал после последнего заседания созыва Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Первое заседание думы VII созыва в 2020 году проходило в условиях строгих карантинных мер Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты начали свою работу с выборов председателя Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (справа) и его заместитель Андрей Гнеушев в президиуме гордумы перед урной для голосования Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Первым председателем думы VII созыва стал директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын В 2024 году Олегу Лавричеву было предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении полномочий Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын После ареста Лавричева председателем думы выбрали Евгения Чинцова Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты и чиновники собираются на последнее заседание Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Карим Ибрагимов и Николай Сатаев приветствуют главу Автозаводского района Александра Нагина Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Николай Чернышов и Анна Татаринцева Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Заместитель председателя думы Евгений Костин Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Кирилл Лазорин и Карим Ибрагимов перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутат Жанна Скворцова Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин (справа) и глава администрации Автозаводского района Александр Нагин Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников (справа) общается с депутатом Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Увлеченные беседой депутаты Татьяна Дружинина (слева) и Оксана Смолина Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутат Михаил Рыхтик готовится к заседанию Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Руслан Станчев и Инна Ванькина Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Заместитель председателя городской думы Николай Сатаев (слева) во время исполнения гимна Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Последнее решение думы принято. В президиуме слева направо: председатель Евгений Чинцов, его заместители Евгений Костин и Николай Сатаев Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутаты Валерий Скакодуб и Мария Кузнецова Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Депутат Владимир Аношкин покидает зал заседаний вместе с коллегами своего созыва Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын