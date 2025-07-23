Ушли, но хотят вернуться
Городская дума Нижнего Новгорода VII созыва провела последнее плановое заседание
В Нижнем Новгороде 23 июля прошло последнее плановое заседание городской думы. Депутаты оперативно рассмотрели более 20 вопросов, поздравили себя и друг друга с окончанием работы и разошлись. Теперь все вместе они соберутся, только если потребуется провести внеочередное заседание. Новые выборы в гордуму пройдут в сентябре и две трети депутатов нынешнего созыва надеются вновь оказаться среди победителей. О том, как начинал свою работу VII созыв нижегородской думы и как он ее закончил, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
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