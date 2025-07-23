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Ушли, но хотят вернуться

Городская дума Нижнего Новгорода VII созыва провела последнее плановое заседание

В Нижнем Новгороде 23 июля прошло последнее плановое заседание городской думы. Депутаты оперативно рассмотрели более 20 вопросов, поздравили себя и друг друга с окончанием работы и разошлись. Теперь все вместе они соберутся, только если потребуется провести внеочередное заседание. Новые выборы в гордуму пройдут в сентябре и две трети депутатов нынешнего созыва надеются вновь оказаться среди победителей. О том, как начинал свою работу VII созыв нижегородской думы и как он ее закончил, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».

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Депутаты покидают зал после последнего заседания созыва

Депутаты покидают зал после последнего заседания созыва

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Первое заседание думы VII созыва в 2020 году проходило в условиях строгих карантинных мер

Первое заседание думы VII созыва в 2020 году проходило в условиях строгих карантинных мер

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты начали свою работу с выборов председателя

Депутаты начали свою работу с выборов председателя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (справа) и его заместитель Андрей Гнеушев в президиуме гордумы перед урной для голосования

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (справа) и его заместитель Андрей Гнеушев в президиуме гордумы перед урной для голосования

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Первым председателем думы VII созыва стал директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев

Первым председателем думы VII созыва стал директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2024 году Олегу Лавричеву было предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении полномочий

В 2024 году Олегу Лавричеву было предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении полномочий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

После ареста Лавричева председателем думы выбрали Евгения Чинцова

После ареста Лавричева председателем думы выбрали Евгения Чинцова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты и чиновники собираются на последнее заседание

Депутаты и чиновники собираются на последнее заседание

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Карим Ибрагимов и Николай Сатаев приветствуют главу Автозаводского района Александра Нагина

Депутаты Карим Ибрагимов и Николай Сатаев приветствуют главу Автозаводского района Александра Нагина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Николай Чернышов и Анна Татаринцева

Депутаты Николай Чернышов и Анна Татаринцева

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Заместитель председателя думы Евгений Костин

Заместитель председателя думы Евгений Костин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Кирилл Лазорин и Карим Ибрагимов перед началом заседания

Депутаты Кирилл Лазорин и Карим Ибрагимов перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутат Жанна Скворцова

Депутат Жанна Скворцова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин (справа) и глава администрации Автозаводского района Александр Нагин

Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин (справа) и глава администрации Автозаводского района Александр Нагин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников (справа) общается с депутатом

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников (справа) общается с депутатом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Увлеченные беседой депутаты Татьяна Дружинина (слева) и Оксана Смолина

Увлеченные беседой депутаты Татьяна Дружинина (слева) и Оксана Смолина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутат Михаил Рыхтик готовится к заседанию

Депутат Михаил Рыхтик готовится к заседанию

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Руслан Станчев и Инна Ванькина

Депутаты Руслан Станчев и Инна Ванькина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Заместитель председателя городской думы Николай Сатаев (слева) во время исполнения гимна

Заместитель председателя городской думы Николай Сатаев (слева) во время исполнения гимна

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Последнее решение думы принято. В президиуме слева направо: председатель Евгений Чинцов, его заместители Евгений Костин и Николай Сатаев

Последнее решение думы принято. В президиуме слева направо: председатель Евгений Чинцов, его заместители Евгений Костин и Николай Сатаев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Валерий Скакодуб и Мария Кузнецова

Депутаты Валерий Скакодуб и Мария Кузнецова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутат Владимир Аношкин покидает зал заседаний вместе с коллегами своего созыва

Депутат Владимир Аношкин покидает зал заседаний вместе с коллегами своего созыва

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Депутаты покидают зал после последнего заседания созыва

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Первое заседание думы VII созыва в 2020 году проходило в условиях строгих карантинных мер

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты начали свою работу с выборов председателя

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (справа) и его заместитель Андрей Гнеушев в президиуме гордумы перед урной для голосования

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Первым председателем думы VII созыва стал директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2024 году Олегу Лавричеву было предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении полномочий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

После ареста Лавричева председателем думы выбрали Евгения Чинцова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты и чиновники собираются на последнее заседание

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Карим Ибрагимов и Николай Сатаев приветствуют главу Автозаводского района Александра Нагина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Николай Чернышов и Анна Татаринцева

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Заместитель председателя думы Евгений Костин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Кирилл Лазорин и Карим Ибрагимов перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутат Жанна Скворцова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин (справа) и глава администрации Автозаводского района Александр Нагин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников (справа) общается с депутатом

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Увлеченные беседой депутаты Татьяна Дружинина (слева) и Оксана Смолина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутат Михаил Рыхтик готовится к заседанию

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Руслан Станчев и Инна Ванькина

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Заместитель председателя городской думы Николай Сатаев (слева) во время исполнения гимна

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Последнее решение думы принято. В президиуме слева направо: председатель Евгений Чинцов, его заместители Евгений Костин и Николай Сатаев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутаты Валерий Скакодуб и Мария Кузнецова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Депутат Владимир Аношкин покидает зал заседаний вместе с коллегами своего созыва

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын