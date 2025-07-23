В Самарской области многодетную мать заподозрили в мошенничестве с выплатами на жилье

В Самарской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери из Кинель-Черкасского района по обвинению в мошенничестве с социальными выплатами. По данным прокуратуры, женщина незаконно присвоила 450 тыс. рублей государственных средств при покупке жилья. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подозреваемая купила дом за 1,4 млн руб.. Для этого она использовала государственную выплату в размере более 1,2 млн руб. и добавила 143,1 тыс. руб. из личных сбережений. Деньги были перечислены продавцу, которая оставила себе 800 тыс. руб., а остальную сумму передала покупательнице.

Подозреваемая предоставила местным властям ложные сведения о сделке, скрыв реальную стоимость дома. В результате государству был причинен ущерб в размере более 450 тыс. руб. Прокуратура направила материалы проверки силовикам, которые возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ.

Георгий Портнов