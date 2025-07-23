Мэрия Уфы заказала переучет городских лесов

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы ищет подрядчика для проведения кадастровых работ в отношении городских лесов. На эти цели из бюджета Уфы будет выделено до 16,5 млн руб., следует из документации на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кадастровые работы, в числе прочих, включают в себя сбор и изучение документов об участках, занятых лесами, а также подготовку схем их расположения и межевых планов. Площадь лесов — 7,2 тыс. га.

Итоги открытого конкурса будут подведены 20 августа.

Идэль Гумеров