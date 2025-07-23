Пермская компания поставляет продукцию в ведущие отрасли российской промышленности

Пермская малая технологическая компания (МТК) «Силур» стала поставщиком продукции для энергетической, машиностроительной, химической, атомной, нефте- и газо-перерабатывающей промышленности, а также в авиационной и космической отраслях. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Один из продуктов компании — упругие металлические уплотнения (С-кольца), используемые в авиационной промышленности, в частности, при производстве авиационных двигателей ПД-14, используемых в отечественном лайнере МС-21, а также в двигателях ПД-8 и ПС-90А1.

«Мы производим не только широчайший спектр уплотнений из терморасширенного графита, но и новые виды уплотнений (упругие металлические) из спецсплавов с различными покрытиями для разных областей промышленности. Осуществляем комплексный подход к герметизации, подбору/разработке, проектированию, изготовлению, шефмонтажу. Кроме того, мы единственные на рынке, кто предлагает услугу — «мобильные участки», которые позволяют производить работы по герметизации непосредственно на месте эксплуатации оборудования, что существенно сокращает простои затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования»,— рассказал генеральный директор ООО «Силур» Олег Исаев.

В планах развития предприятия — расширение поставок уплотнительных материалов и уплотнений из терморасширенного графита в России, странах постсоветского пространства, а также разработка новых решений в области герметизации на базе собственного инжинирингового центра. В частности, в составе этого центра уже работает опытно-промышленный участок по производству графенового материала, что открывает новые возможности для разработки высокотехнологичных уплотнительных решений.

ООО «СИЛУР» входит в реестр МТК, который формирует Минкономразвития России. Это позволяет малым технологическим компаниям претендовать на разные меры поддержки — гранты, льготное кредитование и льготные ставки по промышленной ипотеке, региональные налоговые льготы. Сегодня в числе почти 5 тысяч российских компаний в реестр МТК входят более 100 компаний, работающих на территории Пермского края.