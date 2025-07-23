Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Республиканское совещание по результатам работы за I полугодие 2025 года

Мероприятие состоялось в Доме Правительства Татарстана. В его рамках выступили глава республики Рустам Минниханов, министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов, руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин и руководитель Управления Федерального казначейства по Татарстану Рустам Нуриахметов. Спикеры обсудили доходы в консолидированный бюджет, снижение налоговых поступлений предприятий, состояние государственного долга Татарстана и реализацию национальных проектов. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».

Предыдущая фотография
Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 15

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов