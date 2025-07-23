Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана

Мероприятие состоялось в Доме Правительства Татарстана. В его рамках выступили глава республики Рустам Минниханов, министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов, руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин и руководитель Управления Федерального казначейства по Татарстану Рустам Нуриахметов. Спикеры обсудили доходы в консолидированный бюджет, снижение налоговых поступлений предприятий, состояние государственного долга Татарстана и реализацию национальных проектов. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».

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