Совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана
Республиканское совещание по результатам работы за I полугодие 2025 года
Мероприятие состоялось в Доме Правительства Татарстана. В его рамках выступили глава республики Рустам Минниханов, министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов, руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин и руководитель Управления Федерального казначейства по Татарстану Рустам Нуриахметов. Спикеры обсудили доходы в консолидированный бюджет, снижение налоговых поступлений предприятий, состояние государственного долга Татарстана и реализацию национальных проектов. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».
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