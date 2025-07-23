Саратовский губернатор поручил оценить ущерб от сильного ветра в Новых Бурасах

В р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области сильный ветер повредил здания и имущество жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Произошло это вечером накануне, 22 июля. Среди пострадавших зданий ГУЗ «Новобурасская районная больница». В терапевтическом корпусе лечебного учреждения частично сорвало верхний слой кровли. Это не повлияло на работу больницы.

На место выезжал министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, он поручил администрации района поскорее оценить ущерб и направить необходимые документы для получения средств из резервного фонда на восстановление объектов.

Павел Фролов