Челябинку подозревают в организации незаконной миграции 26 иностранцев

Сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбудили уголовные дела в отношении 49-летней местной жительницы об организации незаконной миграции 26 иностранцев (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, уроженка ближнего зарубежья, имеющая российское гражданство, заключила фиктивные трудовые договоры на осуществление различных работ с 26 мигрантами, чтобы они смогли остаться в стране. Подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Виталина Ярховска