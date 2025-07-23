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Коммерсантъ FM
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«Я должен был умереть тысячу раз»

Мировые СМИ вспоминают Оззи Осборна

Смерть легендарного рок-музыканта Оззи Осборна вызвала мгновенный отклик во многих странах мира. Обозреватели по обе стороны океана вспоминают жизнь крестного отца хеви-метала, который не раз шокировал публику своими поступками на сцене и в жизни.

Оззи Осборн

Оззи Осборн

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Оззи Осборн

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

CNN (Атланта, США)

Оззи Осборн, вокалист Black Sabbath и крестный отец хеви-метала, умер в возрасте 76 лет

Он прославился возмутительными выходками на сцене. Однажды он откусил голову летучей мыши и бросал сырое мясо в зрителей. Кроме того, у него были неоднократные приступы злоупотребления алкоголем и наркотиками. Осборн пользовался уважением рок-истеблишмента и порицанием со стороны религиозных консерваторов, которые считали его поклонником дьявола. Громкая, мрачная музыка Black Sabbath, сатанинская аура, создаваемая использованием тритона — нерегулярного музыкального интервала, ассоциирующегося с дьяволом со времен Средневековья,— сразу же стали популярными.

Осборн продолжал свой рок-н-ролльный образ жизни. «Оглядываясь назад, я должен был умереть тысячу раз, но так и не умер»,— сказал он в документальном фильме 2011 года «Боже, благослови Оззи Осборна». Наркотики и алкоголь способствовали нестабильности в семье.

The Hollywood Reporter (Лос-Анджелес, США)

Оззи Осборн создал образец для переосмысления имиджа знаменитости в реалити-шоу: от «Flavor Flav» до Дональда Трампа

Если вы выросли в 1970-х или 1980-х, то знаете, что Осборн был фигурой с темной аурой, граничащей с мифологией. Прозванный Князем Тьмы, фронтмен Black Sabbath излучал дикую мощь с оккультным оттенком. Музыка казалась почти вторичной по сравнению с апокрифическими историями, не имеющими к ней никакого отношения. Black Sabbath была настолько мрачной, настолько нечестивой, что песни группы вдохновляли на убийства и членовредительство. Не нужно было знать ни одной песни Black Sabbath, чтобы вспомнить о наркотических и алкогольных выходках Осборна, включая драки, многочисленные аресты и, конечно же, склонность откусывать головы различным крылатым существам, от голубей до летучих мышей.

Но когда реалити-шоу «Семейка Осборнов» стала убедительным доказательством правильности концепции, такие шоу стали зацикливаться на подобного рода нормализации знаменитостей. Можно утверждать, что без Оззи Осборна и его радикального преображения под крылом MTV у Дональда Трампа никогда не было бы возможности изображать по-прежнему популярного и успешного бизнесмена в реалити-шоу «Кандидат».

Le Devoir (Монреаль, Канада)

Умер лидер Black Sabbath Оззи Осборн

Каким бы был метал без Black Sabbath, без дорогого Оззи? Часто погруженный в споры, саморазрушительный по своей природе, угрожающе выглядящий со своими обведенными черными глазами и хищной улыбкой, Оззи Осборн, с другой стороны, был милым персонажем, не лишенным чувства юмора, что ТВ-шоу The Osbournes показало куда лучше, чем его мрачные песни.

Причины смерти Оззи Осборна семьей не называются, и, хотя его поклонники знали, что он умирает (известно, что с 2020 года у него была болезнь Паркинсона), объявление о его кончине застало их врасплох, ведь прошло меньше трех недель после того, как он спел с давними соратниками по Black Sabbath в родном Бирмингеме, который многие считают колыбелью метала.

Le Monde (Париж, Франция)

Оззи Осборн, один из последних священных идолов хеви-метала, умер в возрасте 76 лет

Спустя чуть более двух недель после своего последнего концерта — 5 июля — перед более чем 40 тыс. фанатов, прощального шоу Black Sabbath в их родном Бирмингеме — Князь Тьмы окончательно попрощался. После смерти Лемми Килмистера из Motorhead (1945–2015) и Ронни Джеймса Дио (1942–2010) хард-рок потерял одного из своих последних священных идолов и один из своих культовых голосов.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Оззи Осборн, народный Князь Тьмы, вывел хеви-метал на свет

Было не совсем ясно, работал ли сам Осборн над каким-то блестящим планом саморекламы, или просто был запойным алкоголиком, вытворяющим нелепые вещи от злости, но в любом случае вызванные его поведением споры вознесли его популярность до небес, чему способствовал тот факт, что его первые два сольных альбома «Blizzard of Ozz» (1980) и «Diary of a Madman» (1981) были бесконечно лучше, чем мог бы ожидать от него любой, кто встречал Осборна к концу его пребывания в Black Sabbath. Его голос, по-видимому, не пострадал от насилия, которое он причинил своему телу.

Борис Барабанов — об Оззи Осборне

Как бы сильно хеви-метал ни изменился и ни развился за последние 56 лет, очень трудно представить, как бы все сложилось, если бы не Black Sabbath. Каждый артист, решивший работать в этом жанре после этого, и, конечно же, бесчисленное множество артистов, которые этого не сделали, несут в своей ДНК что-то от Black Sabbath, и есть подозрение, что так будет всегда. Столь же сложно представить, чтобы Black Sabbath добилась такого же успеха без Оззи Осборна. «Я всегда думал, что все, что у меня есть, временно»,— писал он в своей автобиографии «I Am Ozzy» — строчка, возможно, отсылающая к его отчаянным ранним годам до прихода Black Sabbath. Но все оказалось с точностью до наоборот.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Его персональное бешенство

Его песни были жесткими, но открывали дорогу поп-музыке. В моменты сомнений мрачность сменялась фарсом, даже когда он откусил голову летучей мыши на сцене в 1982 году, приняв мертвое животное за игрушку. Впоследствии ему пришлось сделать прививку от бешенства. Его собственное бешенство всегда было больше, чем просто шоу. Говорят, что позже, находясь под кайфом и в припадке ярости, он откусил головы двум живым голубям. У Осборна веселье всегда могло перерасти в серьезность, а шоу — в ужас. Все было неясно до конца, и эта непредсказуемость сделала его образцом для подражания для последующих поколений представителей этого жанра.

Нарастание известности было настолько ошеломляющим, что последнее выступление Оззи Осборна — сначала сольное, а затем с Black Sabbath — неизбежно должно было стать разрядкой напряжения. 76-летний музыкант не мог ни стоять, ни ходить и выступал сидя. Всю жизнь мучимый страхом «что я выйду на сцену, но меня никто не увидит», он в тот вечер увидел 45 тыс. человек, желающих попрощаться с легендой. А Оззи? Он от всей души поблагодарил публику за то, что она сделала возможным его безумный «образ жизни».

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Жизнь и творчество Оззи Осборна

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«Я вырос в Астоне, и наша семья была бедной. В детстве я всех боялся и постоянно изображал идиота, чтобы насмешить ребят и не получить от них по шее». Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме, и стал четвертым ребенком в семье из шести детей. Прозвище «Оззи» он получил еще в школьные годы. Так его прозвали одноклассники, исказив его фамилию. По другой информации, прозвище «Оззи» пристало к нему, так как в детстве его любимой книгой была — «Волшебник страны Оз», которую он часто цитировал

«Я вырос в Астоне, и наша семья была бедной. В детстве я всех боялся и постоянно изображал идиота, чтобы насмешить ребят и не получить от них по шее». Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме, и стал четвертым ребенком в семье из шести детей. Прозвище «Оззи» он получил еще в школьные годы. Так его прозвали одноклассники, исказив его фамилию. По другой информации, прозвище «Оззи» пристало к нему, так как в детстве его любимой книгой была — «Волшебник страны Оз», которую он часто цитировал

Фото: John Hiscock / REX / Shutterstock / Fotodom

«Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать». В 15 лет Осборна исключили из школы, и будущий рок-музыкант устроился работать помощником водопроводчика. Впоследствии он сменил несколько работ: был помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и даже могильщиком. Затем молодой Джон Осборн попытался промышлять кражами. Попавшись, он не смог выплатить штраф и отсидел, по разным источникам, полтора или три месяца

«Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать». В 15 лет Осборна исключили из школы, и будущий рок-музыкант устроился работать помощником водопроводчика. Впоследствии он сменил несколько работ: был помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и даже могильщиком. Затем молодой Джон Осборн попытался промышлять кражами. Попавшись, он не смог выплатить штраф и отсидел, по разным источникам, полтора или три месяца

Фото: Michael Ochs Archives / Stringer / Getty Images

«Все эти разговоры о металле и харде… я не подпишусь ни под единым словом. Рок — это просто хорошая музыка. Его нужно слушать, а не говорить о нем!» Выйдя из тюрьмы, Оззи Осборн решил попробовать себя в качестве музыканта и стал вокалистом группы Music Machine. Впоследствии, задумав основать свою собственную группу, Осборн дал объявление в местную газету о поиске единомышленников. По объявлению пришел Теренс Батлер, к тому времени полгода учившийся играть на электрогитаре, чуть позже к ним присоединились Тони Айомми и Билл Уорд. Группа, известная как Black Sabbath, сначала получила название Earth

«Все эти разговоры о металле и харде… я не подпишусь ни под единым словом. Рок — это просто хорошая музыка. Его нужно слушать, а не говорить о нем!» Выйдя из тюрьмы, Оззи Осборн решил попробовать себя в качестве музыканта и стал вокалистом группы Music Machine. Впоследствии, задумав основать свою собственную группу, Осборн дал объявление в местную газету о поиске единомышленников. По объявлению пришел Теренс Батлер, к тому времени полгода учившийся играть на электрогитаре, чуть позже к ним присоединились Тони Айомми и Билл Уорд. Группа, известная как Black Sabbath, сначала получила название Earth

Фото: AP / Douglas Pizac

«Настоящая музыка и мода — вещи несовместимые. Я вообще редко слушаю новые группы. Чаще они слушают меня… Иногда такие ребята приходят ко мне со словами: &quot;Вы оказали очень большое влияние на нашу музыку!&quot;. А я не понимаю, что это значит. Мы ни на кого не стремились оказать влияние — просто играли нашу музыку. Всегда советую и другим придерживаться такого же подхода к творчеству». С 1969 по 1970 годы группа Earth играла в различных клубах, одновременно работая над собственным материалом. Однако вскоре музыканты выяснили, что группа с названием Earth уже существует. Поэтому они сменили название на Black Sabbath — в честь своей первой песни

«Настоящая музыка и мода — вещи несовместимые. Я вообще редко слушаю новые группы. Чаще они слушают меня… Иногда такие ребята приходят ко мне со словами: "Вы оказали очень большое влияние на нашу музыку!". А я не понимаю, что это значит. Мы ни на кого не стремились оказать влияние — просто играли нашу музыку. Всегда советую и другим придерживаться такого же подхода к творчеству». С 1969 по 1970 годы группа Earth играла в различных клубах, одновременно работая над собственным материалом. Однако вскоре музыканты выяснили, что группа с названием Earth уже существует. Поэтому они сменили название на Black Sabbath — в честь своей первой песни

Фото: AP / Miro Nunes

«Когда мы поразили Америку, мы были дикой бандой». В 1970 году группа Black Sabbath записала одноименный альбом — свою первую пластинку, которая вышла в свет в пятницу, 13 февраля. Альбом имел коммерческий успех, впоследствии стал — как в США, так и в Великобритании — платиновым, однако получил много негативных отзывов музыкальных критиков. Позднее Оззи Осборн заявил, что своим взлетом группа была обязана исключительно преданности фанатов

«Когда мы поразили Америку, мы были дикой бандой». В 1970 году группа Black Sabbath записала одноименный альбом — свою первую пластинку, которая вышла в свет в пятницу, 13 февраля. Альбом имел коммерческий успех, впоследствии стал — как в США, так и в Великобритании — платиновым, однако получил много негативных отзывов музыкальных критиков. Позднее Оззи Осборн заявил, что своим взлетом группа была обязана исключительно преданности фанатов

Фото: AP

«Отец Шэрон был управляющим у гангстеров, так что она настоящая деловая женщина. Как-то я сказал ей: &quot;Меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а поешь как подстреленная антилопа&quot;. Она ответила: &quot;А меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а в контрактах смыслишь как свинья в апельсинах&quot;». В 1975 году Black Sabbath решили сменить своего менеджера. Новым директором группы стал Дон Арден, чья дочь Шэрон в будущем стала женой Оззи и его постоянным менеджером

«Отец Шэрон был управляющим у гангстеров, так что она настоящая деловая женщина. Как-то я сказал ей: "Меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а поешь как подстреленная антилопа". Она ответила: "А меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а в контрактах смыслишь как свинья в апельсинах"». В 1975 году Black Sabbath решили сменить своего менеджера. Новым директором группы стал Дон Арден, чья дочь Шэрон в будущем стала женой Оззи и его постоянным менеджером

Фото: AP / Kathryn Schenker Associates/Michele Schweitzer

«Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает мозгов». Оззи Осборн известен многими эксцентричными выходками на сцене. Одна из самых известных произошла на концерте 1982 года, когда кто-то бросил из зала живую летучую мышь. Осборн, ошибочно приняв животное за резиновую игрушку, решил раззадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему «подарок». В ответ летучая мышь укусила самого вокалиста. В результате с концерта рокера повезли в больницу, чтобы сделать прививки от бешенства. Когда медсестра спросила его, в чем дело, Осборн залаял на нее и объявил, что заболел бешенством

«Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает мозгов». Оззи Осборн известен многими эксцентричными выходками на сцене. Одна из самых известных произошла на концерте 1982 года, когда кто-то бросил из зала живую летучую мышь. Осборн, ошибочно приняв животное за резиновую игрушку, решил раззадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему «подарок». В ответ летучая мышь укусила самого вокалиста. В результате с концерта рокера повезли в больницу, чтобы сделать прививки от бешенства. Когда медсестра спросила его, в чем дело, Осборн залаял на нее и объявил, что заболел бешенством

Фото: AP / Jim Cooper

«Если семья готова на то, чтобы съемочная группа торчала у них в доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю и снимала все подряд, в конце концов про любую семью получится хороший фильм. Тут ведь главное — правильно смонтировать». 19 мая 2002 года по MTV в Англии и Ирландии начали показывать документальный телесериал The Osbournes про Оззи Осборна и его семью — инсценированную и реальную съемку бытовой жизни Осборнов. Во время первого сезона реалити-шоу было признано наиболее просматриваемым за всю историю канала

«Если семья готова на то, чтобы съемочная группа торчала у них в доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю и снимала все подряд, в конце концов про любую семью получится хороший фильм. Тут ведь главное — правильно смонтировать». 19 мая 2002 года по MTV в Англии и Ирландии начали показывать документальный телесериал The Osbournes про Оззи Осборна и его семью — инсценированную и реальную съемку бытовой жизни Осборнов. Во время первого сезона реалити-шоу было признано наиболее просматриваемым за всю историю канала

Фото: Reuters

Рок-музыкант участвовал в озвучивании детских мультфильмов. К примеру, его голосом говорил один из персонажей мультсериала для дошкольников Bubble Guppies

Рок-музыкант участвовал в озвучивании детских мультфильмов. К примеру, его голосом говорил один из персонажей мультсериала для дошкольников Bubble Guppies

Фото: PA / Peter Jordan / AP

«После первого года The Osbournes я устроил фестиваль Ozzfest, и народ спрашивал: &quot;Вы зачем приехали?&quot; Я отвечал: &quot;Шоу устраиваю&quot; — &quot;Какое еще шоу?&quot; — &quot;Рок-шоу&quot;. А они удивлялись: &quot;Так вы еще и по этой части?&quot;» Оззи Осборн вместе со своей супругой Шэрон основали ежегодный рок-фестиваль Ozzfest — один из крупнейших металл-фестивалей в США. Наряду с Black Sabbath, в нем принимали участие Judas Priest, Linkin Park, Slayer, System of a Down, KoRn, Slipknot, Marilyn Manson (на фото справа), Metallica и другие известные «тяжелые» группы. Во многом благодаря Ozzfest Оззи Осборну удалось вернуть прежнюю популярность на музыкальной сцене

«После первого года The Osbournes я устроил фестиваль Ozzfest, и народ спрашивал: "Вы зачем приехали?" Я отвечал: "Шоу устраиваю" — "Какое еще шоу?" — "Рок-шоу". А они удивлялись: "Так вы еще и по этой части?"» Оззи Осборн вместе со своей супругой Шэрон основали ежегодный рок-фестиваль Ozzfest — один из крупнейших металл-фестивалей в США. Наряду с Black Sabbath, в нем принимали участие Judas Priest, Linkin Park, Slayer, System of a Down, KoRn, Slipknot, Marilyn Manson (на фото справа), Metallica и другие известные «тяжелые» группы. Во многом благодаря Ozzfest Оззи Осборну удалось вернуть прежнюю популярность на музыкальной сцене

Фото: Reuters

«Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!» Знаменитую наколку OZZY на фалангах пальцев левой руки Оззи Осборн сделал, когда попал в молодости в тюрьму

«Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!» Знаменитую наколку OZZY на фалангах пальцев левой руки Оззи Осборн сделал, когда попал в молодости в тюрьму

Фото: Reuters

«Я начал чуть-чуть разбираться в жизни, только когда почти довел себя до ручки». В 1977 году Оззи Осборн покинул Black Sabbath из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Как сам Осборн, так и гитарист группы Тони Айомми в последующих интервью признавали, что это было именно увольнением. Впрочем, Осборн также заявил, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением

«Я начал чуть-чуть разбираться в жизни, только когда почти довел себя до ручки». В 1977 году Оззи Осборн покинул Black Sabbath из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Как сам Осборн, так и гитарист группы Тони Айомми в последующих интервью признавали, что это было именно увольнением. Впрочем, Осборн также заявил, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз». После ухода из Black Sabbath Оззи Осборн проводил время в безделье и пьянстве, пока Шэрон не уговорила его основать новую группу. Для выпуска своего сольного альбома Оззи Осборну требовался контракт со звукозаписывающей компанией. После многочисленных отказов Осборн в итоге сумел достичь соглашения со студией CBS, которая, тем не менее, не относилась к проекту рокера-дебошира с той степенью серьезности, на которую он рассчитывал

«Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз». После ухода из Black Sabbath Оззи Осборн проводил время в безделье и пьянстве, пока Шэрон не уговорила его основать новую группу. Для выпуска своего сольного альбома Оззи Осборну требовался контракт со звукозаписывающей компанией. После многочисленных отказов Осборн в итоге сумел достичь соглашения со студией CBS, которая, тем не менее, не относилась к проекту рокера-дебошира с той степенью серьезности, на которую он рассчитывал

Фото: AP

«У меня нет ни одного хобби, я не люблю возиться на садовом участке, не собираю марки. Я собираю лишь бутылки из-под выпитого мною пива и судебные процессы». В 1986 году Оззи Осборн был арестован на трапе самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Обвинения, представленные вокалисту, заключались в том, что некий 19-летний подросток застрелился, вдохновленный песней Suicide Solution. Обвинение утверждало, что в самой песне содержатся особые шумы, воздействующие на подсознание и гипнотизирующие слушателя. Адвокатам Осборна удалось доказать, что никаких посторонних звуков на записи нет, а сам текст песни не может быть предметом иска, так как попадает под первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова

«У меня нет ни одного хобби, я не люблю возиться на садовом участке, не собираю марки. Я собираю лишь бутылки из-под выпитого мною пива и судебные процессы». В 1986 году Оззи Осборн был арестован на трапе самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Обвинения, представленные вокалисту, заключались в том, что некий 19-летний подросток застрелился, вдохновленный песней Suicide Solution. Обвинение утверждало, что в самой песне содержатся особые шумы, воздействующие на подсознание и гипнотизирующие слушателя. Адвокатам Осборна удалось доказать, что никаких посторонних звуков на записи нет, а сам текст песни не может быть предметом иска, так как попадает под первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова

Фото: AP / Joel Ryan

«Я не горжусь чем бы то ни было в своей жизни. Я не горжусь тем, что я недоучка. Я не горжусь тем, что я алкоголик. Я не горжусь тем, что я наркоман. Я не горжусь тем, что откусил голову летучей мыши. Но могло быть хуже. Я мог родиться Стингом». По словам Оззи Осборна, «один эфир The Osbournes разрушил миллионы фантазий», потому что «Крестный отец металла» предстал мужем-подкаблучником и непутевым папашей, не способным совладать со своими детьми

«Я не горжусь чем бы то ни было в своей жизни. Я не горжусь тем, что я недоучка. Я не горжусь тем, что я алкоголик. Я не горжусь тем, что я наркоман. Я не горжусь тем, что откусил голову летучей мыши. Но могло быть хуже. Я мог родиться Стингом». По словам Оззи Осборна, «один эфир The Osbournes разрушил миллионы фантазий», потому что «Крестный отец металла» предстал мужем-подкаблучником и непутевым папашей, не способным совладать со своими детьми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«По всей видимости, я — настоящее медицинское чудо! Я пьянствовал в течение 40 лет и ничего со мной не случилось. Я напивался, вырубался, а затем снова приходил в себя. Я считаю, что я должен завещать свое тело лондонскому Музею естествознания». В 2010 году Оззи Осборн решил оставить свое тело науке, утверждая, что его организм является уникальным. Компания Knome заверила, что составит генетическую карту музыканта для того, чтобы выяснить, почему он все еще жив. В результате исследования выяснилось, что Осборн обладает большей выносливостью, чем среднестатистический человек, а возможности его организма справляться с последствиями употребления алкоголя и наркотиков превосходят средние показатели

«По всей видимости, я — настоящее медицинское чудо! Я пьянствовал в течение 40 лет и ничего со мной не случилось. Я напивался, вырубался, а затем снова приходил в себя. Я считаю, что я должен завещать свое тело лондонскому Музею естествознания». В 2010 году Оззи Осборн решил оставить свое тело науке, утверждая, что его организм является уникальным. Компания Knome заверила, что составит генетическую карту музыканта для того, чтобы выяснить, почему он все еще жив. В результате исследования выяснилось, что Осборн обладает большей выносливостью, чем среднестатистический человек, а возможности его организма справляться с последствиями употребления алкоголя и наркотиков превосходят средние показатели

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Просто я всегда был самим собой. Ну и, конечно, мне здорово повезло с менеджером». Оззи Осборн — обладатель премии журнала Classic Rock в номинации «Живая легенда» (2008 год), а также премии журнала Kerrang! в номинации «Легенда» (2011 год). Кроме того, Осборн — обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи (2002 год)

«Просто я всегда был самим собой. Ну и, конечно, мне здорово повезло с менеджером». Оззи Осборн — обладатель премии журнала Classic Rock в номинации «Живая легенда» (2008 год), а также премии журнала Kerrang! в номинации «Легенда» (2011 год). Кроме того, Осборн — обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи (2002 год)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«Гадом буду, никто в мире не может петь, как я». В 1997 году слухи о воссоединении Black Sabbath стали явью: группа собралась в оригинальном составе и устроила международный тур. Были записаны две новые песни

«Гадом буду, никто в мире не может петь, как я». В 1997 году слухи о воссоединении Black Sabbath стали явью: группа собралась в оригинальном составе и устроила международный тур. Были записаны две новые песни

Фото: Reuters

«В последнее время я ощущаю себя пятнадцатилетним чуваком. Все потому, что я стал очень тщательно ухаживать за собой. Занимаюсь на тренажерах, перестал пить...». В начале 2010-х Оззи Осборна пригласили вести колонку о здоровом образе жизни в американском журнале Rolling Stone

«В последнее время я ощущаю себя пятнадцатилетним чуваком. Все потому, что я стал очень тщательно ухаживать за собой. Занимаюсь на тренажерах, перестал пить...». В начале 2010-х Оззи Осборна пригласили вести колонку о здоровом образе жизни в американском журнале Rolling Stone

Фото: AP / Natacha Pisarenko

В 2013 году вышел девятнадцатый и последний студийный альбом группы Black Sabbath под названием «13». Это первая студийная запись группы со времен Forbidden (1995) и первая запись с вокалом Оззи Осборна после лайв-альбома Reunion (1998)

В 2013 году вышел девятнадцатый и последний студийный альбом группы Black Sabbath под названием «13». Это первая студийная запись группы со времен Forbidden (1995) и первая запись с вокалом Оззи Осборна после лайв-альбома Reunion (1998)

Фото: Amy Harris / Invision / AP

В мае 2016 года стало известно о разладе в семье лидера Black Sabbath. Шэрон Осборн начала бракоразводный процесс, причиной которого стала очередная измена музыканта. Однако позже пара помирилась и сохранила брак

В мае 2016 года стало известно о разладе в семье лидера Black Sabbath. Шэрон Осборн начала бракоразводный процесс, причиной которого стала очередная измена музыканта. Однако позже пара помирилась и сохранила брак

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В октябре 2016 года на телеканале History стартовало шоу с участием Осборна под названием «Кругосветное путешествие Оззи и Джека». В нем Оззи со своим сыном Джеком отправляются исследовать мир и посещать исторические места

В октябре 2016 года на телеканале History стартовало шоу с участием Осборна под названием «Кругосветное путешествие Оззи и Джека». В нем Оззи со своим сыном Джеком отправляются исследовать мир и посещать исторические места

Фото: Larry Papke / AP

В 2018 году вышла книга музыканта «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». В том же году стартовало прощальное турне Осборна. В 2020 году музыкант рассказал, что страдает от одной из форм болезни Паркинсона. Из-за этого и коронавирусных ограничений тур был отложен

В 2018 году вышла книга музыканта «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». В том же году стартовало прощальное турне Осборна. В 2020 году музыкант рассказал, что страдает от одной из форм болезни Паркинсона. Из-за этого и коронавирусных ограничений тур был отложен

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я не собираюсь выступать и изображать вялого Оззи в поисках сочувствия. Какой в этом смысл? Я не поеду на сцену в чертовой инвалидной коляске». В 2022 году Оззи Осборн дал два коротких концерта в Бирмингеме (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Он не всегда мог поддерживать равновесие самостоятельно и при необходимости пользовался специальной подставкой. Весной 2023 года СМИ сообщили, что музыкант перенес операцию на позвоночнике и сможет вернуться к концертам только в инвалидном кресле. 22 июля 2025 года музыкант скончался

«Я не собираюсь выступать и изображать вялого Оззи в поисках сочувствия. Какой в этом смысл? Я не поеду на сцену в чертовой инвалидной коляске». В 2022 году Оззи Осборн дал два коротких концерта в Бирмингеме (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Он не всегда мог поддерживать равновесие самостоятельно и при необходимости пользовался специальной подставкой. Весной 2023 года СМИ сообщили, что музыкант перенес операцию на позвоночнике и сможет вернуться к концертам только в инвалидном кресле. 22 июля 2025 года музыкант скончался

Фото: Alastair Grant / AP

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«Я вырос в Астоне, и наша семья была бедной. В детстве я всех боялся и постоянно изображал идиота, чтобы насмешить ребят и не получить от них по шее». Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме, и стал четвертым ребенком в семье из шести детей. Прозвище «Оззи» он получил еще в школьные годы. Так его прозвали одноклассники, исказив его фамилию. По другой информации, прозвище «Оззи» пристало к нему, так как в детстве его любимой книгой была — «Волшебник страны Оз», которую он часто цитировал

Фото: John Hiscock / REX / Shutterstock / Fotodom

«Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать». В 15 лет Осборна исключили из школы, и будущий рок-музыкант устроился работать помощником водопроводчика. Впоследствии он сменил несколько работ: был помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и даже могильщиком. Затем молодой Джон Осборн попытался промышлять кражами. Попавшись, он не смог выплатить штраф и отсидел, по разным источникам, полтора или три месяца

Фото: Michael Ochs Archives / Stringer / Getty Images

«Все эти разговоры о металле и харде… я не подпишусь ни под единым словом. Рок — это просто хорошая музыка. Его нужно слушать, а не говорить о нем!» Выйдя из тюрьмы, Оззи Осборн решил попробовать себя в качестве музыканта и стал вокалистом группы Music Machine. Впоследствии, задумав основать свою собственную группу, Осборн дал объявление в местную газету о поиске единомышленников. По объявлению пришел Теренс Батлер, к тому времени полгода учившийся играть на электрогитаре, чуть позже к ним присоединились Тони Айомми и Билл Уорд. Группа, известная как Black Sabbath, сначала получила название Earth

Фото: AP / Douglas Pizac

«Настоящая музыка и мода — вещи несовместимые. Я вообще редко слушаю новые группы. Чаще они слушают меня… Иногда такие ребята приходят ко мне со словами: "Вы оказали очень большое влияние на нашу музыку!". А я не понимаю, что это значит. Мы ни на кого не стремились оказать влияние — просто играли нашу музыку. Всегда советую и другим придерживаться такого же подхода к творчеству». С 1969 по 1970 годы группа Earth играла в различных клубах, одновременно работая над собственным материалом. Однако вскоре музыканты выяснили, что группа с названием Earth уже существует. Поэтому они сменили название на Black Sabbath — в честь своей первой песни

Фото: AP / Miro Nunes

«Когда мы поразили Америку, мы были дикой бандой». В 1970 году группа Black Sabbath записала одноименный альбом — свою первую пластинку, которая вышла в свет в пятницу, 13 февраля. Альбом имел коммерческий успех, впоследствии стал — как в США, так и в Великобритании — платиновым, однако получил много негативных отзывов музыкальных критиков. Позднее Оззи Осборн заявил, что своим взлетом группа была обязана исключительно преданности фанатов

Фото: AP

«Отец Шэрон был управляющим у гангстеров, так что она настоящая деловая женщина. Как-то я сказал ей: "Меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а поешь как подстреленная антилопа". Она ответила: "А меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а в контрактах смыслишь как свинья в апельсинах"». В 1975 году Black Sabbath решили сменить своего менеджера. Новым директором группы стал Дон Арден, чья дочь Шэрон в будущем стала женой Оззи и его постоянным менеджером

Фото: AP / Kathryn Schenker Associates/Michele Schweitzer

«Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает мозгов». Оззи Осборн известен многими эксцентричными выходками на сцене. Одна из самых известных произошла на концерте 1982 года, когда кто-то бросил из зала живую летучую мышь. Осборн, ошибочно приняв животное за резиновую игрушку, решил раззадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему «подарок». В ответ летучая мышь укусила самого вокалиста. В результате с концерта рокера повезли в больницу, чтобы сделать прививки от бешенства. Когда медсестра спросила его, в чем дело, Осборн залаял на нее и объявил, что заболел бешенством

Фото: AP / Jim Cooper

«Если семья готова на то, чтобы съемочная группа торчала у них в доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю и снимала все подряд, в конце концов про любую семью получится хороший фильм. Тут ведь главное — правильно смонтировать». 19 мая 2002 года по MTV в Англии и Ирландии начали показывать документальный телесериал The Osbournes про Оззи Осборна и его семью — инсценированную и реальную съемку бытовой жизни Осборнов. Во время первого сезона реалити-шоу было признано наиболее просматриваемым за всю историю канала

Фото: Reuters

Рок-музыкант участвовал в озвучивании детских мультфильмов. К примеру, его голосом говорил один из персонажей мультсериала для дошкольников Bubble Guppies

Фото: PA / Peter Jordan / AP

«После первого года The Osbournes я устроил фестиваль Ozzfest, и народ спрашивал: "Вы зачем приехали?" Я отвечал: "Шоу устраиваю" — "Какое еще шоу?" — "Рок-шоу". А они удивлялись: "Так вы еще и по этой части?"» Оззи Осборн вместе со своей супругой Шэрон основали ежегодный рок-фестиваль Ozzfest — один из крупнейших металл-фестивалей в США. Наряду с Black Sabbath, в нем принимали участие Judas Priest, Linkin Park, Slayer, System of a Down, KoRn, Slipknot, Marilyn Manson (на фото справа), Metallica и другие известные «тяжелые» группы. Во многом благодаря Ozzfest Оззи Осборну удалось вернуть прежнюю популярность на музыкальной сцене

Фото: Reuters

«Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!» Знаменитую наколку OZZY на фалангах пальцев левой руки Оззи Осборн сделал, когда попал в молодости в тюрьму

Фото: Reuters

«Я начал чуть-чуть разбираться в жизни, только когда почти довел себя до ручки». В 1977 году Оззи Осборн покинул Black Sabbath из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Как сам Осборн, так и гитарист группы Тони Айомми в последующих интервью признавали, что это было именно увольнением. Впрочем, Осборн также заявил, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз». После ухода из Black Sabbath Оззи Осборн проводил время в безделье и пьянстве, пока Шэрон не уговорила его основать новую группу. Для выпуска своего сольного альбома Оззи Осборну требовался контракт со звукозаписывающей компанией. После многочисленных отказов Осборн в итоге сумел достичь соглашения со студией CBS, которая, тем не менее, не относилась к проекту рокера-дебошира с той степенью серьезности, на которую он рассчитывал

Фото: AP

«У меня нет ни одного хобби, я не люблю возиться на садовом участке, не собираю марки. Я собираю лишь бутылки из-под выпитого мною пива и судебные процессы». В 1986 году Оззи Осборн был арестован на трапе самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Обвинения, представленные вокалисту, заключались в том, что некий 19-летний подросток застрелился, вдохновленный песней Suicide Solution. Обвинение утверждало, что в самой песне содержатся особые шумы, воздействующие на подсознание и гипнотизирующие слушателя. Адвокатам Осборна удалось доказать, что никаких посторонних звуков на записи нет, а сам текст песни не может быть предметом иска, так как попадает под первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова

Фото: AP / Joel Ryan

«Я не горжусь чем бы то ни было в своей жизни. Я не горжусь тем, что я недоучка. Я не горжусь тем, что я алкоголик. Я не горжусь тем, что я наркоман. Я не горжусь тем, что откусил голову летучей мыши. Но могло быть хуже. Я мог родиться Стингом». По словам Оззи Осборна, «один эфир The Osbournes разрушил миллионы фантазий», потому что «Крестный отец металла» предстал мужем-подкаблучником и непутевым папашей, не способным совладать со своими детьми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«По всей видимости, я — настоящее медицинское чудо! Я пьянствовал в течение 40 лет и ничего со мной не случилось. Я напивался, вырубался, а затем снова приходил в себя. Я считаю, что я должен завещать свое тело лондонскому Музею естествознания». В 2010 году Оззи Осборн решил оставить свое тело науке, утверждая, что его организм является уникальным. Компания Knome заверила, что составит генетическую карту музыканта для того, чтобы выяснить, почему он все еще жив. В результате исследования выяснилось, что Осборн обладает большей выносливостью, чем среднестатистический человек, а возможности его организма справляться с последствиями употребления алкоголя и наркотиков превосходят средние показатели

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Просто я всегда был самим собой. Ну и, конечно, мне здорово повезло с менеджером». Оззи Осборн — обладатель премии журнала Classic Rock в номинации «Живая легенда» (2008 год), а также премии журнала Kerrang! в номинации «Легенда» (2011 год). Кроме того, Осборн — обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи (2002 год)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«Гадом буду, никто в мире не может петь, как я». В 1997 году слухи о воссоединении Black Sabbath стали явью: группа собралась в оригинальном составе и устроила международный тур. Были записаны две новые песни

Фото: Reuters

«В последнее время я ощущаю себя пятнадцатилетним чуваком. Все потому, что я стал очень тщательно ухаживать за собой. Занимаюсь на тренажерах, перестал пить...». В начале 2010-х Оззи Осборна пригласили вести колонку о здоровом образе жизни в американском журнале Rolling Stone

Фото: AP / Natacha Pisarenko

В 2013 году вышел девятнадцатый и последний студийный альбом группы Black Sabbath под названием «13». Это первая студийная запись группы со времен Forbidden (1995) и первая запись с вокалом Оззи Осборна после лайв-альбома Reunion (1998)

Фото: Amy Harris / Invision / AP

В мае 2016 года стало известно о разладе в семье лидера Black Sabbath. Шэрон Осборн начала бракоразводный процесс, причиной которого стала очередная измена музыканта. Однако позже пара помирилась и сохранила брак

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В октябре 2016 года на телеканале History стартовало шоу с участием Осборна под названием «Кругосветное путешествие Оззи и Джека». В нем Оззи со своим сыном Джеком отправляются исследовать мир и посещать исторические места

Фото: Larry Papke / AP

В 2018 году вышла книга музыканта «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». В том же году стартовало прощальное турне Осборна. В 2020 году музыкант рассказал, что страдает от одной из форм болезни Паркинсона. Из-за этого и коронавирусных ограничений тур был отложен

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я не собираюсь выступать и изображать вялого Оззи в поисках сочувствия. Какой в этом смысл? Я не поеду на сцену в чертовой инвалидной коляске». В 2022 году Оззи Осборн дал два коротких концерта в Бирмингеме (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Он не всегда мог поддерживать равновесие самостоятельно и при необходимости пользовался специальной подставкой. Весной 2023 года СМИ сообщили, что музыкант перенес операцию на позвоночнике и сможет вернуться к концертам только в инвалидном кресле. 22 июля 2025 года музыкант скончался

Фото: Alastair Grant / AP

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