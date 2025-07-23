Смерть легендарного рок-музыканта Оззи Осборна вызвала мгновенный отклик во многих странах мира. Обозреватели по обе стороны океана вспоминают жизнь крестного отца хеви-метала, который не раз шокировал публику своими поступками на сцене и в жизни.

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Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Оззи Осборн

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Оззи Осборн, вокалист Black Sabbath и крестный отец хеви-метала, умер в возрасте 76 лет

Он прославился возмутительными выходками на сцене. Однажды он откусил голову летучей мыши и бросал сырое мясо в зрителей. Кроме того, у него были неоднократные приступы злоупотребления алкоголем и наркотиками. Осборн пользовался уважением рок-истеблишмента и порицанием со стороны религиозных консерваторов, которые считали его поклонником дьявола. Громкая, мрачная музыка Black Sabbath, сатанинская аура, создаваемая использованием тритона — нерегулярного музыкального интервала, ассоциирующегося с дьяволом со времен Средневековья,— сразу же стали популярными.

Осборн продолжал свой рок-н-ролльный образ жизни. «Оглядываясь назад, я должен был умереть тысячу раз, но так и не умер»,— сказал он в документальном фильме 2011 года «Боже, благослови Оззи Осборна». Наркотики и алкоголь способствовали нестабильности в семье.

Оззи Осборн создал образец для переосмысления имиджа знаменитости в реалити-шоу: от «Flavor Flav» до Дональда Трампа

Если вы выросли в 1970-х или 1980-х, то знаете, что Осборн был фигурой с темной аурой, граничащей с мифологией. Прозванный Князем Тьмы, фронтмен Black Sabbath излучал дикую мощь с оккультным оттенком. Музыка казалась почти вторичной по сравнению с апокрифическими историями, не имеющими к ней никакого отношения. Black Sabbath была настолько мрачной, настолько нечестивой, что песни группы вдохновляли на убийства и членовредительство. Не нужно было знать ни одной песни Black Sabbath, чтобы вспомнить о наркотических и алкогольных выходках Осборна, включая драки, многочисленные аресты и, конечно же, склонность откусывать головы различным крылатым существам, от голубей до летучих мышей.

Но когда реалити-шоу «Семейка Осборнов» стала убедительным доказательством правильности концепции, такие шоу стали зацикливаться на подобного рода нормализации знаменитостей. Можно утверждать, что без Оззи Осборна и его радикального преображения под крылом MTV у Дональда Трампа никогда не было бы возможности изображать по-прежнему популярного и успешного бизнесмена в реалити-шоу «Кандидат».

Умер лидер Black Sabbath Оззи Осборн

Каким бы был метал без Black Sabbath, без дорогого Оззи? Часто погруженный в споры, саморазрушительный по своей природе, угрожающе выглядящий со своими обведенными черными глазами и хищной улыбкой, Оззи Осборн, с другой стороны, был милым персонажем, не лишенным чувства юмора, что ТВ-шоу The Osbournes показало куда лучше, чем его мрачные песни.

Причины смерти Оззи Осборна семьей не называются, и, хотя его поклонники знали, что он умирает (известно, что с 2020 года у него была болезнь Паркинсона), объявление о его кончине застало их врасплох, ведь прошло меньше трех недель после того, как он спел с давними соратниками по Black Sabbath в родном Бирмингеме, который многие считают колыбелью метала.

Оззи Осборн, один из последних священных идолов хеви-метала, умер в возрасте 76 лет

Спустя чуть более двух недель после своего последнего концерта — 5 июля — перед более чем 40 тыс. фанатов, прощального шоу Black Sabbath в их родном Бирмингеме — Князь Тьмы окончательно попрощался. После смерти Лемми Килмистера из Motorhead (1945–2015) и Ронни Джеймса Дио (1942–2010) хард-рок потерял одного из своих последних священных идолов и один из своих культовых голосов.

Оззи Осборн, народный Князь Тьмы, вывел хеви-метал на свет

Было не совсем ясно, работал ли сам Осборн над каким-то блестящим планом саморекламы, или просто был запойным алкоголиком, вытворяющим нелепые вещи от злости, но в любом случае вызванные его поведением споры вознесли его популярность до небес, чему способствовал тот факт, что его первые два сольных альбома «Blizzard of Ozz» (1980) и «Diary of a Madman» (1981) были бесконечно лучше, чем мог бы ожидать от него любой, кто встречал Осборна к концу его пребывания в Black Sabbath. Его голос, по-видимому, не пострадал от насилия, которое он причинил своему телу.

Как бы сильно хеви-метал ни изменился и ни развился за последние 56 лет, очень трудно представить, как бы все сложилось, если бы не Black Sabbath. Каждый артист, решивший работать в этом жанре после этого, и, конечно же, бесчисленное множество артистов, которые этого не сделали, несут в своей ДНК что-то от Black Sabbath, и есть подозрение, что так будет всегда. Столь же сложно представить, чтобы Black Sabbath добилась такого же успеха без Оззи Осборна. «Я всегда думал, что все, что у меня есть, временно»,— писал он в своей автобиографии «I Am Ozzy» — строчка, возможно, отсылающая к его отчаянным ранним годам до прихода Black Sabbath. Но все оказалось с точностью до наоборот.

Его персональное бешенство

Его песни были жесткими, но открывали дорогу поп-музыке. В моменты сомнений мрачность сменялась фарсом, даже когда он откусил голову летучей мыши на сцене в 1982 году, приняв мертвое животное за игрушку. Впоследствии ему пришлось сделать прививку от бешенства. Его собственное бешенство всегда было больше, чем просто шоу. Говорят, что позже, находясь под кайфом и в припадке ярости, он откусил головы двум живым голубям. У Осборна веселье всегда могло перерасти в серьезность, а шоу — в ужас. Все было неясно до конца, и эта непредсказуемость сделала его образцом для подражания для последующих поколений представителей этого жанра.

Нарастание известности было настолько ошеломляющим, что последнее выступление Оззи Осборна — сначала сольное, а затем с Black Sabbath — неизбежно должно было стать разрядкой напряжения. 76-летний музыкант не мог ни стоять, ни ходить и выступал сидя. Всю жизнь мучимый страхом «что я выйду на сцену, но меня никто не увидит», он в тот вечер увидел 45 тыс. человек, желающих попрощаться с легендой. А Оззи? Он от всей души поблагодарил публику за то, что она сделала возможным его безумный «образ жизни».

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик