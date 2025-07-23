Поиску отмерили границы

Несмотря на разногласия даже среди депутатов, Госдума все же приняла закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов. Сайт Минюста на этом фоне снова был несколько часов недоступен из-за большого наплыва пользователей. Реестр противоправного контента ведомства насчитывает около 5,5 тыс. строк. Поправки рассмотрели 22 июля в третьем, окончательном чтении. Их поддержали 306 депутатов. Против проголосовали 67, еще 22 воздержались. Вступить в силу они могут уже 1 сентября. За нарушение будет грозить штраф до 5 тыс. руб. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

22 июля у Госдумы прошла серия одиночных пикетов против закона о штрафах. Против проголосовали и три фракции: «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия». Как заявил на пресс-подходе вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, чтобы не совершить ошибку и не попасть на штраф, человеку придется изучить весь реестр противоправных материалов на сайте Минюста, а это, по его словам, «невозможно». А также неясно, как власти будут понимать по трафику, кто именно ищет экстремистские материалы и как их отличить от тех, кто с ними борется.

Перед голосованием с разъяснениями положений законопроекта к депутатам обратился министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, правонарушение будет фиксироваться только «в случае умышленного доступа к заведомо экстремистским материалам»: «За доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, наказания не последует, только к конкретным материалам — книгам, статьям, видеороликам, аудиозаписям, трекам и так далее. Но если пользователь не знает о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла для того, чтобы вынести соответствующее решение о правонарушении».

Но как именно доказывать этот умысел, неясно, указал депутат от КПРФ Артем Прокофьев. Одним из самых неочевидных критиков нового законопроекта СМИ называют главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. 22 июля она назвала документ первой попыткой на государственном уровне отслеживать цифровой след россиян.

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При этом до конца не понятно, что именно считается экстремистским материалом, отмечает партнер юридической фирмы Comply Максим Али: «Это не только то, что в списке Минюста, но и то, что подпадает под критерии экстремистских материалов, и эти критерии достаточно размытые. То, что думал человек, юриспруденция решать не должна, это уже сродни "мыслепреступлению". Наверное, говорить про умысел можно только в каких-то явных, очевидных случаях. Даже если мы возьмем историю со списком Минюста, представить, что каждый раз актуальную версию этого списка будут проверять, сложно. Плюс опять же в этом списке нет идентифицирующей информации о материале. То есть там будет какой-нибудь фрагмент из песни, но не вся песня».

При этом поиск таких материалов с помощью VPN станет отягчающим обстоятельством. Но пользоваться такими сервисами, как отметили депутаты, документ не запрещает. По словам министра цифрового развития Шадаева, поисковые системы будут передавать запросы правоохранительным органам только в рамках возбужденного уголовного дела, и только если для это появятся основания. Но и тут все будет зависеть от конкретного кейса, считает руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров: «Все уйдет, как это всегда было в России, исключительно в прерогативу судебной практики. И суды будут решать, применять это или нет.

Скорее всего, в массовом порядке данная мера применяться не будет, но в отдельных случаях, когда требуется усилить статью, или в качестве дополнительных доказательств экстремистской деятельности, разумеется, ее будут использовать».

В своей речи перед депутатами Максут Шадаев отдельно обратил внимание на то, что законопроект позволит пока не принимать решение о блокировке больших западных платформ. Как это связано с поиском экстремистских материалов, министр не пояснил.

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Екатерина Вихарева