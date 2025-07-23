В Нижегородской области задержан агент украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), который оборудовал тайник с составными частями БПЛА и взрывчаткой. По данным ФСБ, ранее задержанный жил на Украине.

В 2024 году его завербовала СБУ, пообещав материальное вознаграждение. После этого он переехал в Россию и дистанционно обучился обращению с взрывчатыми веществами. Через один из мессенджеров ему дали инструкции по поводу выполнения заданий украинских спецслужб.

Злоумышленник был задержан при организации тайника. У него нашли взрывчатку, составные части БПЛА, средства связи и документы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Возбуждены уголовные дела по ст. 275 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Обвиняемый арестован. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Андрей Репин