На ремонт трассы Уфа — аэропорт потратят до 300 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика ремонта автодороги, расположенной на территории Кировского и Ленинского районов. Начальная максимальная цена контракта — 300 млн руб. Закупка финансируется из республиканского и городского бюджета, следует из размещенных на портале госзакупок материалов.

Точное место выполнения работ заказчик укажет в заявке на их выполнение, говорится в проекте муниципального контракта. Как следует из сметы, ремонт планируется на трассе Уфа — аэропорт. Подрядчик должен будет восстановить асфальтобетонное покрытие на площади 122,1 тыс. кв. м.

Работы будут идти в три этапа, первый из которых продлится до 25 декабря 2025-го, второй — с апреля до сентября 2026-го, третий — с апреля по август 2027 года. Исполнитель должен будет предоставить двухлетнюю гарантию на покрытие, годовую — на дорожную разметку.

Итоги конкурса подведут 18 августа.

Наталья Балыкова