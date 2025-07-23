В Салавате вынесли приговор сбившему кровельщика водителю

Салаватский городской суд вынес приговор 60-летнему водителю ООО «Строительная компания Единство», который сбил 47-летнего коллегу-кровельщика, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Башкирии. Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 109 УК РФ) и приговорил к ограничению свободы на два года. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и добровольное возмещение морального вреда родственникам погибшего.

Инцидент произошел на территории предприятия в Салавате. Водитель «КамАЗа», двигаясь задним ходом в сторону склада, сбил кровельщика, стоявшего у ворот. Пострадавшего придавило задним бортом грузовика к стене. Он скончался на месте.

ООО «Строительная компания Единство», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Салавате в мае 2010 года. Компания занимается кровельными работами. Владельцами являются Матвей Абросимов и Ольга Хакимова. В 2024 году при выручке 132,1 млн руб. чистая прибыль составила 14,7 млн руб.

Майя Иванова