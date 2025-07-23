Женщина эвакуировала пенсионерку и двух несовершеннолетних через окно в Удмуртии

Жительница эвакуировала через окно свою пожилую мать и двух несовершеннолетних внучек во время пожара в одноэтажном деревянном доме вечером 22 июля в селе Селты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«Пожар начался с веранды, в том месте, где на газовой плите варили картофель. В доме находилось пять человек: супружеская пара—хозяева жилья, две внучки 13 и 15 лет и пожилая 84-летняя мать хозяйки. Женщина вовремя обнаружила возгорание. Почувствовав запах гари, она вышла на веранду, где все уже было в дыму и в огне, и несмотря на то, что получила ожоги спины, вернулась в дом за маломобильной матерью и детьми. С ее помощью все эвакуировались через окно»,— рассказал дознаватель ведомства Сергей Зорин.

Вероятная причина возгорания — оставление без контроля процесс варки на газу. Площадь пожара составила 88 кв. м.