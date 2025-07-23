Жителя Оренбурга будут судить за попытку убийства бывшей жены и дочери

В Оренбурге в суд передано уголовное дело 68-летнего местного жителя. Ему инкриминировано покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью, и умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, оренбуржец испытывал личную неприязнь к своей бывшей супруге и дочери после раздела имущества. Ночью 29 января 2025 года он прибыл во двор дома по улице Маршака, разбил окно кухни, вылил бензин и поджег жилище. После этого мужчина проник в гараж, где поджег автомобиль «Шкода».

«Потерпевшие проснулись от возникшего шума, покинули дом и вызвали пожарную охрану»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Ущерб, причиненный преступлением, превысил 950 тыс. руб.

Алексей Алексеев