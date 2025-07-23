Следствие начало проверку по нападению подростков на жителей Саратова

СУ СКР по Саратовской области начало расследование инцидента с участием группы молодых людей, нападавших на жителей Кировского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

По информации соцсетей и Telegram-каналов, этническая группа подростков в возрасте от 13 до 17 лет нападает на саратовцев. Так, по данным прокуратуры, несовершеннолетние стали участниками конфликта, произошедшего на ул. Рахова в 10 вечера 18 июля.

По данным ряда источников, эти самые подростки называют себя «Раховская диаспора». Они могут являться сторонниками запрещенного в России движения. Следователи выявили информацию о хулиганских действиях в ходе мониторинга соцсетей.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, прокуратура Кировского района Саратова проводит проверку по сведениям об инциденте с участием подростков. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

Павел Фролов