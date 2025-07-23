Сотруднику краевого УФСБ пытались дать взятку в размере 500 тыс. рублей

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовные дела в отношении уроженцев Закавказья, пытавшихся дать взятку сотруднику краевого УФСБ.

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Как сообщает пресс-служба УФСБ, злоумышленники предлагали оперативнику взятку в размере 500 тыс. рублей за прекращение проверок лесопильных комплексов и сокрытие от правоохранительных органов информации о выявленных нарушениях.

На основании переданных УФСБ материалов СУ СКР в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере» и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в крупном размере». Подозреваемые задержаны.