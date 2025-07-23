Мошенники обманули 50 нижегородцев при продаже мебели

В Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые в обмане нижегородцев при заказе и доставке мебели. По данным полиции, пострадавших насчитывается более 50 человек. Общий материальный ущерб составил почти 2 млн руб. рублей. Материальный ущерб уже возмещён 41 потерпевшему.

Злоумышленники заключали с клиентами договоры купли-продажи на мебель на условиях полной предоплаты. При этом своих обязательств они выполняли.

В отношении учредителя и директора мебельной компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. После задержания они дали признательные показания и возместили более 1,45 млн руб. 41 пострадавшему.

Расследование продолжается. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.

Андрей Репин