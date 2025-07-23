Адвокату из Уфы оставили в силе предупреждение за выступление в суде

Кировский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска адвоката Сергея Макаренко к совету и квалификационной комиссии при Адвокатской палате Башкирии. Истец просил признать незаконным привлечение его к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения, указано в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Сергей Макаренко и Ильнур Салимьянов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Адвокаты Сергей Макаренко и Ильнур Салимьянов

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, предупреждение господину Макаренко вынесли в сентябре 2024 года за выступление в Верховном суде Башкирии, где он представлял интересы бывшего координатора «Штаба Навального» (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Лилии Чанышевой. В прениях Сергей Макаренко, как указали ответчики, раскритиковал судебную систему, назвав подзащитную — «жертвой политических репрессий» и тем самым нарушил адвокатскую этику.

Материалы о предполагаемом нарушении в Адвокатскую палату поступили из управления Министерства юстиции по Башкирии, а туда — из региональной прокуратуры.

Сергей Макаренко с предупреждением не согласился. Он пояснил, что своим решением палата нарушает право на свободу слова.

Разрешая спор, суд пришел к выводу, что «адвокат не вправе допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения».

Сергей Макаренко заявил «Ъ-Уфа» о намерении обжаловать решение суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2023 году Лилию Чанышева признали виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УКРФ) и в участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Приговор — семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб., который Верховным судом Башкирии был ужесточен позже на два года.

Вину госпожа Чанышева не признала. В 2024 году ее в рамках обмена заключенными выпустили на свободу. Сейчас она живет в Германии.

Венера Хисамова