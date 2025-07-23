В отношении супругов из Самары передано в суд дело об угрозе убийством бывшей родственнице

В суд на рассмотрение передано уголовное дело в отношении супругов из Самары по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным ведомства, в августе прошлого года утром в отдел полиции по Промышленному району за помощью обратилась 33-летняя местная жительница. По ее словам, возле ее машины, припаркованной у многоквартирного дома на ул. Стара-Загора, к ней подошла сестра ее бывшего мужа вместе с супругом. Они были вооружены ножом и ножницами. Супруги угрожали ей убийством, «нанесли физический вред ее здоровью и отрезали часть волос».

По словам потерпевшей, «родственники» вели себя неадекватно. Они прекратили свои действия, когда поняли, что к ним бежит друг потерпевшей. Заявительница связывает их поведение с конфликтной ситуацией, возникшей из-за развода и несовпадением взглядов на воспитание ее 9-летней дочери. Их угрозы она восприняла как реальные, зафиксировала противоправные действия на видео и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции выехали по указанному месту и убедились, что жизни женщины ничего не угрожает. Также они осмотрели место происшествия, изъяли с земли пучок темных волос, из телефона пострадавшей — аудио- и видеозаписи, установили и опросили всех участников конфликта.

Руфия Кутляева