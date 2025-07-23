11-летний водитель электросамоката госпитализирован после ДТП в селе Малая Пурга

Госпитализирован 11-летний подросток—водитель электросамоката, пострадавший в ДТП на дороге возле здания администрации в селе Малая Пурга, сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии.

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Дорожная авария произошла 22 июля около 17:20. Пострадавший перевозил на электросамокате 10-летнего пассажира. Средство индивидуальной мобильности (СИМ) столкнулось с автомобилем «УАЗ» под управлением 55-летнего водителя.

«Сейчас за жизнь несовершеннолетнего водителя борются врачи, его пассажиру повезло больше — он отделался легким испугом и разовой медицинской помощью»,— говорится в сообщении.

Мощность электросамоката составляет 800 Вт. В ГАИ добавили, что транспорт классифицируется как мопед, для управления которым требуется водительское удостоверение категории «М».