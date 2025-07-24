Власти Перми предложили наградить грамотой директора гостелекомпании

В Пермскую гордуму поступил проект награждения Почетной грамотой Перми директора филиала ГТРК «Пермь» ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Игоря Южанинова. Инициатива внесена главой Перми Эдуардом Сосниным, свидетельствует сайт представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Южанинов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Южанинов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пояснительной записке говорится, что медиаменеджера предложено наградить за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие телерадиовещания в Перми. В конце этого года топ-менеджеру исполняется 60 лет.

Игорь Южанинов возглавил ГТРК «Пермь» в 2018 году, сменив на посту директора филиала Валерия Сергеева. До этого господин Южанинов возглавлял телекомпанию «Рифей-Пермь». Ранее директор ГТРК уже получал госнаграды: в 2022 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».