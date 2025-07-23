На Волге под Сызранью спасли двоих сапбордистов

Вечером 22 июля в Сызранском районе спасатели выручили двух сапбордистов. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Мужчина и женщина отправились в плавание по Волге на сапборде. Однако внезапно погода изменилась, поднялся сильный ветер и появились высокие волны. В результате сапборд унесло на полтора километра от берега.

Спасатели приняли сигнал бедствия и отправили на помощь катер. Терпящих бедствия взяли на борт и доставили на сушу. В 18.55 (MSK+1) спасательные работы были окончены.

Алексей Алексеев