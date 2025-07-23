В Башкирии подросток обвиняется в стрельбе по детям из пневматического пистолета

Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июне этого года подросток, находившийся у себя дома на улице Академика Королева, взял пневматический пистолет, который купил в прошлом году у неустановленного продавца, и несколько раз выстрелил с балкона: на улице громко разговаривали дети, мешавшие ему спать. В результате двое школьников 10 и 11 лет получили ссадины.

Фигурант уголовного дела признал вину.

Майя Иванова