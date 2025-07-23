ФСБ: на Кубани иностранец планировал поджечь общежитие НПЗ

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали иностранного гражданина, который подозревается в подготовке террористического акта.

По данным российских спецслужб, гражданин одной из стран центральноазиатского региона устроился работать бетонщиком на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По заданию международной террористической организации он готовил поджог общежития НПЗ зажигательными смесями, считает следствие. Злоумышленник намеревался снять пожар на видео и выложить ролик в сеть с целью устрашения населения России, заявили в ФСБ. Там добавили, что после поджога иностранец планировал уехать в Афганистан для вступления в ряды международной террористической организации.

Иностранец был задержан по месту жительства в общежитии, при обыске в комнате были обнаружены «коктейли Молотова». Задержанный признал вину и рассказал оперативникам подробности о своих планах. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Анна Перова, Краснодар