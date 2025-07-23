Оренбургское предприятие роботизировало производство бурильных труб

Оренбургский «Завод бурового оборудования» открыл обновленный роботизированный цех для производства стальных бурильных труб. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в проект превысили 200 млн руб., из которых 144 млн руб. предоставил федеральный ФРП), а 16 млн руб. — ФРП Оренбургской области. Модернизация позволит заводу увеличить выпуск труб до 22 тыс. штук в год.

Генеральный директор предприятия Александр Медведев отметил, что автоматизация снизила трудоемкость и сократила время обработки деталей вдвое. Это позволит компании улучшить характеристики продукции и укрепить позиции на рынке. После выхода на полную мощность предприятие планирует увеличить свою долю на рынке с 30% до 40%, частично заместив импортные поставки.

Бурильные трубы, производимые на заводе, используются при разведке алмазов, железной руды, нефти и газа. Среди ключевых заказчиков — компании «Алроса», «Михайловский ГОК», «СУЭК-Кузбасс», «Татнефть» и «Русбурмаш». До трети продукции экспортируется в Узбекистан и Казахстан.

Андрей Сазонов