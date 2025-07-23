Краевой суд признал законным отказ во взыскании 2,2 млн рублей с экс-ректора ПГНИУ

Пермский краевой суд оставил без изменения постановление об отказе Пермскому государственному национальному исследовательскому университету (ПГНИУ) во взыскании с экс-ректора Дмитрия Красильникова 2,219 млн руб. Ранее такое решение принял Мотовилихинский суд Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иск о взыскании более 2,2 млн руб. с бывшего ректора Дмитрия Красильникова Пермский университет направил еще осенью прошлого года, изначально в Арбитражный суд Пермского края. Последний счел, что это дело должен рассматривать суд общей юрисдикции, где оно оказалось лишь через несколько месяцев. Как считают в ПГНИУ, господин Красильников, будучи главой вуза, причинил учреждению убытки, необоснованно издав приказы о назначении стимулирующих выплат ряду сотрудников.

В ходе процесса в Мотовилихинском суде Перми представители господина Красильникова с требованиями ПГНИУ не согласились. По мнению их клиента, иск был направлен в нарушение порядка, без проведенной вовремя служебной проверки. При этом выплату премий работникам в данном случае нельзя считать убытками, соответствующая позиция была озвучена Верховным судом в рамках рассмотрения похожего спора. 14 апреля 2025 года суд отказал ПГНИУ во взыскании указанной суммы. Юристы вузы обжаловали это решение в краевом суде, но и здесь потерпели неудачу.

Подробнее о деле в материале «Ъ-Прикамье» «Непроверочная работа».