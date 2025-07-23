60% ижевчан не станут покрывать коллег за слив информации конкурентам

6 из 10 жителей Ижевска сообщили бы руководству о том, что их коллега передает ценную информацию компании—конкуренту, следует из опроса сервиса SuperJob. Они объясняют свою позицию возможностью нанесения бизнесу серьезного ущерба и негативным отношением к «предательству». Предпочтителен способ сообщить о сливе данных анонимно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Еще 12% респондентов не стали бы вмешиваться: они объясняют это неприятием «стукачества», заботой о своих интересах и бесполезностью борьбы с утечкой данных. Затруднились с однозначным ответом 28% ижевчан, указав на дружеские отношения с коллегами и необходимостью предварительного разговора прежде, чем сообщить руководству об этом.

Больше всего готовых сообщить о недобросовестном коллеге насчитывается среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет — 66%. Чаще других интересы компании выше личных отношений ставят ижевчане с доходом от 100 тыс. руб. (каждый седьмой). Для сравнение, среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., только 45%. Опрос был проведен 13-16 июля.