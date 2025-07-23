В Астраханской области утонул в водоеме студент из Туркменистана

В Астраханской области утонул 23-летний студент из Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия произошла накануне, 22 июля, на реке Кривая Болда в поселке Кирикили. Житель Туркменистана в компании молодых людей решил переплыть водоем. Он доплыл до середины и выбился из сил, после чего поплыл обратно к берегу и утонул.

Тело достали из воды знакомые студента. Специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия по данному факту.

Павел Фролов