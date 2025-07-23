В Уфе при пожаре возле железнодорожного вокзала погибли два человека

В Уфе во время пожара в районе железнодорожного вокзала погибли два человека. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии, двухэтажный многоквартирный дом на Вагонной улице загорелся накануне около 23:00.

В течение шести минут сотрудники МЧС России были на месте, в этот момент крыша многоквартирного двухэтажного жилого дома горела открытым пламенем.

«В течение часа и 12 минут огонь был локализован на площади 160 кв. м. Пожаром повреждена крыша и две квартиры на первом и втором этажах, в которых во время тушения обнаружены двое погибших: мужчина и женщина»,— говорится в пресс-релизе.

Горевший дом самостоятельно покинули девять человек, никто из них не пострадал.

Пожарные продолжают разбирать и проливать тлеющие конструкции здания.

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы, под контролем прокуратуры Башкирии устанавливаются причины пожара.

Наталья Балыкова