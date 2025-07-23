Мишустин: деньги на строительство нового аэропорта на Алтае есть

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что у проекта строительства современного международного аэропорта в Горном Алтае уже есть инвестор. Средства запланированы, их хватает, добавил глава правительства.

«И очень важно обеспечить всю комплексную застройку вокруг, логистическую инфраструктуру,— сказал он на встрече с главой региона Андреем Турчаком (цитата по сайту правительства). — Это и транспортный узел, дороги подъездные, сервисное обслуживание».

Премьер подчеркнул, что поток туристов в республику увеличивается. Глава региона отметил, что из-за этого не хватает мощности аэропорта. По его словам, в авиагавани уже открыт новый современный международный пункт пропуска. Завершить модернизацию аэродромной инфраструктуры планируется к 2028 году. В эти же сроки будет построен новый терминал. Заявленная цель — нарастить пассажиропоток до 1,3 млн человек в год к 2030 году.

В марте Росавиация подписала концессионное соглашение о реконструкции авиагавани с главой «Аэропорта Горно-Алтайск» Владимиром Куликовым. Площадь здания планируется увеличить в 15 раз — до 27 тыс. кв. м. Общая стоимость проекта составит 10,2 млрд руб., из которых 7,9 млрд руб. — средства федерального бюджета и более 2,3 млрд руб. — частные инвестиции.