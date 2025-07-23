Суд оставил экс-главу УФСИН по Башкирии под домашним арестом

Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Советского райсуда Уфы, продлившего на прошлой неделе домашний арест экс-начальнику управления ФСИН по республике Владиславу Дзюбе. Мера пресечения действует до 27 августа, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», помимо обвиняемого фигурантами дела стали его заместитель Евгений Макотин и начальница финансово-экономического отдела УФСИН Екатерина Эсаулова. Они находятся под запретом определенных действий.

Им инкриминируют превышение должностных полномочий. Вину они признали.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Евгений Макотин и Екатерина Эсаулова по указанию своего начальника собрали с подчиненных часть выплаченной им премии для якобы представительских нужд управления. Всего Вячеслав Дзюба, как выяснило следствие, получил от десятков подчиненных 3,4 млн руб.

Венера Хисамова