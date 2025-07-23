Девелопер «Брусника» готовится к сносу дома по ул. Чкалова на Тихом Компросе
Уральский девелопер «Брусника» по проекту реновации Тихого Компроса демонтирует жилой многоквартирный дом на ул. Чкалова, 38. На его месте возведут новый дом, рассказали «Ъ-Прикамье» в компании. Дом на ул. Чкалова, 38, находится в границах объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Сталина» (Комсомольский проспект), поэтому демонтаж зданий на этой территории требует согласования с краевой госинспекцией по охране объектов культурного наследия, пояснили в «Бруснике». Раздел об обеспечении сохранности «Проспекта им. Сталина» в процессе сноса здания по ул. Чкалова, 38, получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Документация опубликована на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия.
Фото: Краевая инспекции по охране объектов культурного наследия
Четырехэтажный дом на ул. Чкалова, 38, со шлакоблочными стенами и деревянными перекрытиями был построен в 1929 году. Здание имеет площадь 3,5 тыс. кв. м. «Демонтируемый объект является объектом, формирующим историко-архитектурную среду достопримечательного места “Проспект им. Сталина”, поэтому потребуется полное воссоздание его объемно-пространственного решения в современных, более долговечных материалах»,— отмечается в акте экспертизы.
Минувшей осенью компания «Брусника» выиграла на торгах право комплексного развития территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Площадь для реновации составляет 6,53 га и включает пять многоквартирных аварийных домов. После расселения аварийных домов инвестор построит на этой территории около 100 тыс. кв. м жилья и передаст муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Застройщик также займется озеленением и благоустройством территории.
Согласно недавно представленной концепции, на участке Тихого Компроса «Брусника» возведет дома с двухуровневыми квартирами, панорамными окнами, подземными паркингами и эксплуатируемыми кровлями. Новый квартал сохранит облик достопримечательного места, в том числе во внешнем виде фасадов, пропорций и цветовой гаммы.