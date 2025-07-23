Прокуратура добилась восстановления газоснабжения в астраханских СНТ

В СНТ «Рыбник-2» и СНТ «Садовод» Астрахани восстановили газоснабжение благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в указанные СНТ перестали подавать газ из-за отключения неисправного газового оборудования. Без газоснабжения осталось примерно 100 домов.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе Астрахани. В итоге специалисты отремонтировали газовое оборудование и восстановили подачу газа в более 60 домов. Прокуратура контролирует вопрос возобновления газоснабжения в оставшиеся дома.

Павел Фролов