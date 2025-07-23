В Перми из-за антисанитарии закрыли очередную точку общепита

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю приостановили деятельность кафе «Doner kebab grill food», расположенного на ул. Домостроительной, 33б, в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее в кафе выявили 14 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, хранение продуктов питания в заведении осуществлялось без маркировок, отсутствовали документы, позволяющие установить поставщика и производителя сырья. Также кафе не было оборудовано централизованной системой водоснабжения и канализации. У персонала не хватало медицинских книжек и справок о прохождении необходимых медицинских исследований. Проверяющими было установлено, что при приготовлении пищи не соблюдается поточность технологических процессов, в связи с чем в небольшом помещении постоянно пересекались сырые полуфабрикаты и готовая продукция, что могло привести к перекрестному микробному и паразитарному заражению.

Так как выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд приостановил работу кафе на 45 суток. В ходе проведения исполнительных действий двери кафе были опечатаны. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.