Волгоградца отправили в колонию на девять лет за гибель подростка в ДТП

Урюпинский городской суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя по уголовному делу о гибели несовершеннолетнего пешехода (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, ночью 2 февраля этого года нетрезвый фигурант, находясь за рулем легкового автомобиля, сбил двух подростков, которые шли вдоль дороги недалеко от хутора Булековского. Далее водитель скрылся с места дорожной аварии.

В результате ДТП один подросток погиб, другого увезли в лечебное учреждение с тяжелыми травмами. Фигурант полностью признал свою вину. По решению суда он получил девять лет колонии-поселении. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов