ММК поставил 500 тыс. тонн металлопроката автопроизводителям через логистический центр в Тольятти

Логистический центр ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти» (ПЛЦ ММК), запущенный в июле 2022 года, достиг знакового рубежа: в адрес крупнейших производителей российского автопрома отгружено 500 тыс. тонн металлопродукции ПАО «ММК». Всего потребителям с момента запуска ПЛЦ было отгружено 610 тыс. тонн.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логистический центр ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти»

Фото: Пресс-служба ММК Логистический центр ООО «ММК-ПЛЦ-Тольятти»

Фото: Пресс-служба ММК

В тольяттинский ПЛЦ из Магнитогорска поступает металлопрокат, который затем поставляется в том числе автозаводам, расположенным в западной и центральной частях России. Центр обеспечивает поставку металла клиентам автотранспортом в течение 1-2 суток, тем самым значительно снижая сроки доставки продукции потребителям. Весь металлопрокат ММК прошел необходимые процедуры одобрения на российских и иностранных автозаводах.

ПЛЦ ММК внес заметный вклад в развитие ОЭЗ «Тольятти», придал импульс для экономического роста Самарской области, а также обеспечил компании расширение клиентской базы.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тольятти», где расположен производственно-логистический центр ММК, в 2024 году стала третьей по привлекательности региональной инвестплощадкой в стране по версии Минэкономразвития РФ и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

ПАО «ММК»