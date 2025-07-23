Почти тысяча жилых домов в Челябинске останутся без горячей воды на две недели

С 29 июля в Челябинске начинается пятый этап гидравлических испытаний теплосетей. Под отключение горячей воды до 12 августа попадают 947 многоквартирных жилых домах, сообщает пресс-служба администрации города.

Опрессовка пройдет в пяти районах Челябинска: Центральном, Калининском, Ленинском, Советском и Тракторозаводском. Помимо почти тысячи жилых домов без горячей воды на две недели останутся 140 социальных учреждений.

В случае аварийных ситуация срок отключения может быть продлен.

По отдельному графику в июле-августе проходят испытания теплосетей в домах, которые обслуживаются локальными котельными в разных районах города.