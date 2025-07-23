Следствие установило участников нападения на самарского политтехнолога

СУ СКР по Самарской области совместно с коллегами из центрального аппарата МВД России и ФСБ раскрыло нападение на журналиста и политтехнолога Эрнеста Старателева, совершенное в сентябре 2010 года. К данному преступлению причастны члены банды «Сиротинские». Это стало известно в ходе расследования другого уголовного дела, связанного с преступлениями ОПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, главарь данного преступного сообщества Игорь Сиротенко дал указание совершить нападение на политтехнолога. Участники ОПГ разработали план, выследили журналиста и напали на него в подъезде. Эрнесту Старателеву было нанесено 15 ножевых ранений, после чего он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Задержанные члены банды отказались давать показания по этому эпизоду. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство (ст. 30 УК РФ).

В Самарской области были задержаны три участника ОПГ. Остальные три члена группировки находятся в розыске, включая Игоря Сиротенко. Потерпевший опознал нападавших. Заказчики данного преступления устанавливаются.

Нападение на Эрнеста Старателева произошло 25 сентября 2010 года. Журналист критиковал тогдашнего главу Самары Виктора Тархова, рассказывая о его связях с криминальными кругами. Градоначальник в итоге проиграл Дмитрию Азарову на выборах мэра Самары 2010 года. Происшествие заинтересовало уполномоченного по выборам Александра Хинштейна, являвшегося депутатом Госдумы. Сейчас он занимает должность главы Курской области. Политик тогда выразил уверенность,что преступники будут установлены и наказаны.

Андрей Сазонов