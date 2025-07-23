В Магнитогорске контрактника осудили за самовольное оставление части

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным рядового, служащего по контракту, в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что рядовой во время мобилизации 25 июля прошлого года покинул часть в республике Крым. До задержания полицией в апреле 2025-го он жил в Миассе. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска