Прокуратура контролирует проверку по ДТП с пострадавшим подростком под Саратовом

Вольская межрайонная прокуратура Саратовской области поставила на контроль выяснение обстоятельств дорожной аварии с пострадавшим несовершеннолетним. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

Согласно предварительным сведениям пресс-службы регионального надзорного ведомства, ДТП произошло днем накануне, 22 июля, близ дома № 6 в переулке Привольский в Вольске. Там столкнулись питбайк под управлением несовершеннолетнего и иномарка «Хендай Акцент».

В результате аварии подростка увезли в медучреждение. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по данному факту. Надзорному ведомству предстоит оценить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов