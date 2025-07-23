Шесть беспилотников сбили в Нижегородской области в ночь на 23 июля

В ночь на 23 июля в Нижегородской области сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

По информации губернатора Глеба Никитина, вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Росавиации около полвторого ночи сообщили, что нижегородский аэропорт для обеспечения безопасности закрыт на прием и вылет судов. О снятии ограничений пока не сообщали.

Галина Шамберина