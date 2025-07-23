Открыли отдел по работе с новыми поселками Челябинска

В микрорайоне «Привилегия» открыли территориальный отдел по работе с поселками Западный и Пригородный, которые недавно вошли в состав Челябинска. Специалисты администрации Центрального района уже работают, сообщает в личном telegram-канале мэр Алексей Лошкин.

Глава города посетил отдел и оценил организацию пространства. Он поручил поставить в зоне ожидания для посетителей диваны и экраны для трансляции важной информации, а в фойе разместить стенд с актуальными объявлениями. Также Алексей Лошкин напомнил о необходимости комфортных условий для сотрудников, в том числе потенциальных.

Помимо физического места по работе с поселками, администрация создала официальное сообщество для информирования жителей и получения обратной связи.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 24 апреля официально включили в границы регионального центра поселки Западный и Пригородный. В июне депутаты Челябинской городской думы поддержали инициативу председателя Сергея Буякова об определении партиями представителей для работы с избирателями в присоединенных территориях, которые определили как часть Центрального района.

Виталина Ярховска